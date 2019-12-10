Суд обрав запобіжний захід Ігорю Кучерявому. Фото: glavcom.ua

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Херсонський міський суд обрав запобіжний захід члену політичної партії «Єдина Росія» Ігорю Кучерявому.

Суддя задоволив клопотання слідчого Служби безпеки України й відправив Кучерявого під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Про це 10 грудня повідомляє «Судова влада України».

Наголошується, що «єдинорос» підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, а саме — умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликах чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій особою, яка є представником влади.

Як відомо, Кучерявий є активним учасником захоплення Криму. В 2014 році він організовував «загони самооборони» Севастополя й навіть отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».

Нагадаємо, 4 грудня у Службі безпеки України повідомили, що під час спроби перетину адміністративного кордону з Кримом затримали члена партії «Єдина Росія», прихильника окупації Криму Ігоря Кучерявого. Він намагався потрапити на материкову Україну для отримання біометричного закордонного паспорта.

Згодом у спецслужбі уточнили, що юридично Кучерявий не був затриманий правоохоронцями, але погодився співпрацювати зі слідством.