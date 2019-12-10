Суд избрал меру пресечения Игорю Кучерявому. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

Херсонский городской суд избрал меру пресечения члену политической партии «Единая Россия» Игорю Кучерявому.

Судья удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины и отправил Кучерявого под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Об этом 10 декабря сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что «единорос» подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ, а именно — умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывах или распространении материалов с призывами к совершению таких действий лицом, которое является представителем власти.

Как известно, Кучерявый является активным участником захвата Крыма. В 2014 году он организовывал «отряды самообороны» Севастополя и даже получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Напомним, 4 декабря в Службе безопасности Украины сообщили, что во время попытки пересечения административной границы с Крымом задержали члена партии «Единая Россия», сторонника оккупации Крыма Игоря Кучерявого. Он пытался попасть на материковую Украину для получения биометрического заграничного паспорта.

Впоследствии в спецслужбе уточнили, что юридически Кучерявый не был задержан правоохранителями, но согласился сотрудничать со следствием.