«Нафтогаз» снизит цены на газ в декабре, фото: Torange.biz

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«Нафтогаз» планирует в декабре снизить цены на газ.

Для потребителей, которые покупают его на льготных условиях (ПСО), она составит 4 тыс. 277 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Таким образом, цена будет на 13% ниже, чем в ноябре.

В госкомпании отмечают, что цена голубого топлива на украинском рынке за последний месяц не снижалась, однако регулируемая цена в декабре будет меньше в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа. До конца этого года цена будет формироваться на основе формулы, установленной постановлением № 293 Кабмина от 3 апреля 2019 года.

С 1 января 2020 года Украина, по договоренности с МВФ, перейдет на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО, а с 1 мая в Украине будет полностью либерализован рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечены условия для конкуренции в этом сегменте.

Кроме того, цена газа в декабре будет меньше, чем условия предложения «Нафтогаза» «Газовый запас», где стоимость 1 тыс. кубометров составляет 4 тыс. 874 грн. Таким образом, клиенты «Газового запаса» смогут оплатить голубое топливо по более низкой регулируемой цене, или, по желанию, использовать свой ранее приобретенный газовый запас.

Напомним, официальное издание «Голос Украины» сегодня опубликовало изменения в Налоговый кодекс, необходимые для осуществления анбандлинга «Нафтогаза» — отделения оператора газотранспортной системы в отдельную компанию.