Анбандлинг «Нафтогаза»: в «Голосе Украины» опубликованы изменения в Налоговый кодекс

В официальном издании «Голос Украины» опубликован закон об анбандлинге «Нафтогаза», фото: «Укртрансгаз»

https://racurs.ua/n130619-anbandling-naftogaza-v-golose-ukrainy-opublikovany-izmeneniya-v-nalogovyy-kodeks.html

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Закон № 314-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс, необходимых для осуществления анбандлинга «Нафтогаза» (отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) в отдельную компанию), сегодня опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Таким образом, этот закон вступит в силу с 11 декабря — на следующий день после опубликования.

Соответствующий законопроект № 2359−1 Верховная Рада в первом чтении приняла 14 ноября, во втором — 3 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 9 декабря.

Этот закон призван урегулировать проблемные вопросы налогово-правового регулирования относительно процесса анбандлинга «Нафтогаза» и создать благоприятные условия для его осуществления.

Так, для выполнения обязательств Украины по отделению оператора ГТС до 2021 года освобождаются от НДС операции по передаче с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества, находящегося в госсобственности в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных единым технологическим процессом.

Также до 2022 года откладывается установка кассового метода определения даты возникновения налоговых обязательств и налогового кредита по операциям по поставке/приобретению имущества, находящегося в госсобственности, в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений.

Кроме того, до 2021 года откладывается исключение из определения поставки товаров операции по предоставлению (передаче) и возврату по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами, если эти операции проводятся с целью отделения оператора ГТС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по результатам вчерашнего «нормандского саммита» в Париже заявил, что Украина готова пойти на компромисс в отношении средств, выигранных НАК «Нафтогаз Украины» у российской стороны в Стокгольмском арбитраже. По его словам, Украина готова согласиться на погашение газом долга «Газпрома» на сумму 3 млрд долл. США.