Эта война надолго: реакции соцсетей на «нормандский саммит» (ФОТО)https://racurs.ua/n130617-eta-voyna-nadolgo-reakcii-socsetey-na-normandskiy-sammit-foto.htmlРакурс
«Нормандская четверка» встретилась 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, лидер России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали несколько пунктов, которые необходимо выполнить до их следующей встречи, запланированной через четыре месяца.
Среди ключевых договоренностей — обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате «всех установленных на всех установленных» до Нового года, разведение войск еще в трех зонах фронта, бессрочное прекращение огня, создание предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
В то же время Россия по-прежнему не признает себя стороной конфликта на Донбассе и не берет никаких обязательств, в отличие от Украины, от имени которой президент Зеленский вчера согласился на вышеуказанные условия. Но Москва заинтересована в обеспечении годового транзита газа через Украину в Европу, пока достраивается газопровод «Северный поток — 2». Вероятно, что именно поэтому глава Кремля ездил в Париж, где даже обещал украинскому бизнесу 25% скидки на российский газ.
В чем же заключается стратегия Путина и достиг ли желаемого на встрече Зеленский? По этому поводу уже высказались лидеры мнений и обычные пользователи соцсетей.
Серьезным шагом к завершению войны на Донбассе назвал итоги «нормандской встречи» премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его предшественнику, экс-премьеру Владимиру Гройсману, договоренности тоже показались обнадеживающими.
Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой, — отметил Гройсман, призвав ставить интересы Украины выше политических разногласий и интриг.
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что ситуация «очень тревожная».
Мы живем «сегодня», а у РФ — стратегия не на один шаг, — предупредил он.
Журналист Юрий Бутусов из позитивов отметил удачное выступление Зеленского на итоговой пресс-конференции, который выглядел «гораздо убедительнее кремлевского старца в публичном диалоге», и блестящий ответ президента российским СМИ относительно прямых переговоров с боевиками ОРДЛО. Зеленский подчеркнул, что оккупированные территории вынужденно покинули 3 млн жителей Донбасса, с которыми он и общается.
Негативное: Путин добился подтверждения Зеленским обязательств по минскими соглашениями от 12 февраля 2015 года. Условия этого соглашения не позволяют составить дорожную карту и последовательность действий сторон, все, как и раньше, зависит исключительно от доброй воли Путина. Путин продолжает агрессивные действия против Украины. Продолжается война, блокада Азовского моря, информационные операции. Путин требует фактически признания Украиной «властей ЛДНР». Франция и Германия по-прежнему никоим образом не будут давить на РФ и в переговорах остаются пассивными наблюдателями.
Вывод: развеяны горы иллюзий у тех, кто начинал эти переговоры в надежде, что Путин начнет относиться к ним как к равным. И у тех, кто верил, что на встрече в Париже будет достигнут мир и Россия захочет прекратит войну по доброй воле. Президент Зеленский должен задуматься о своем месте в истории. Не как человек, способный договориться с Путиным, а как человек, способный сделать Украину сильной. И только это заставит врага сесть за стол переговоров и искать мира на выгодных для Украины условиях, — подытожил Бутусов.