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Эта война надолго: реакции соцсетей на «нормандский саммит». Фото: Диалог.UA

Эта война надолго: реакции соцсетей на «нормандский саммит» (ФОТО)

10 дек 2019, 12:24
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«Нормандская четверка» встретилась 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, лидер России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали несколько пунктов, которые необходимо выполнить до их следующей встречи, запланированной через четыре месяца.

Среди ключевых договоренностей — обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате «всех установленных на всех установленных» до Нового года, разведение войск еще в трех зонах фронта, бессрочное прекращение огня, создание предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

В то же время Россия по-прежнему не признает себя стороной конфликта на Донбассе и не берет никаких обязательств, в отличие от Украины, от имени которой президент Зеленский вчера согласился на вышеуказанные условия. Но Москва заинтересована в обеспечении годового транзита газа через Украину в Европу, пока достраивается газопровод «Северный поток — 2». Вероятно, что именно поэтому глава Кремля ездил в Париж, где даже обещал украинскому бизнесу 25% скидки на российский газ.

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Ivan Marunych

В чем же заключается стратегия Путина и достиг ли желаемого на встрече Зеленский? По этому поводу уже высказались лидеры мнений и обычные пользователи соцсетей.

Серьезным шагом к завершению войны на Донбассе назвал итоги «нормандской встречи» премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его предшественнику, экс-премьеру Владимиру Гройсману, договоренности тоже показались обнадеживающими.

Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой, — отметил Гройсман, призвав ставить интересы Украины выше политических разногласий и интриг.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что ситуация «очень тревожная».

Мы живем «сегодня», а у РФ — стратегия не на один шаг, — предупредил он.

Журналист Юрий Бутусов из позитивов отметил удачное выступление Зеленского на итоговой пресс-конференции, который выглядел «гораздо убедительнее кремлевского старца в публичном диалоге», и блестящий ответ президента российским СМИ относительно прямых переговоров с боевиками ОРДЛО. Зеленский подчеркнул, что оккупированные территории вынужденно покинули 3 млн жителей Донбасса, с которыми он и общается.

Негативное: Путин добился подтверждения Зеленским обязательств по минскими соглашениями от 12 февраля 2015 года. Условия этого соглашения не позволяют составить дорожную карту и последовательность действий сторон, все, как и раньше, зависит исключительно от доброй воли Путина. Путин продолжает агрессивные действия против Украины. Продолжается война, блокада Азовского моря, информационные операции. Путин требует фактически признания Украиной «властей ЛДНР». Франция и Германия по-прежнему никоим образом не будут давить на РФ и в переговорах остаются пассивными наблюдателями.

Вывод: развеяны горы иллюзий у тех, кто начинал эти переговоры в надежде, что Путин начнет относиться к ним как к равным. И у тех, кто верил, что на встрече в Париже будет достигнут мир и Россия захочет прекратит войну по доброй воле. Президент Зеленский должен задуматься о своем месте в истории. Не как человек, способный договориться с Путиным, а как человек, способный сделать Украину сильной. И только это заставит врага сесть за стол переговоров и искать мира на выгодных для Украины условиях, — подытожил Бутусов.

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Ирины Геращенко

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Алексея Гончаренко

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Сергея Иванова

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Юрия Луканова

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook сообщества "Баба и кот"

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Геннадия Мохненко

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Антона Ходзы

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Романа Цимбалюка

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Олега Сенцова

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook Александра Михельсона

Реакции соцсетей на «нормандский саммит». Скриншот из Facebook сообщества "Последний капиталист"

Источник: Ракурс


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