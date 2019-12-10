Эта война надолго: реакции соцсетей на «нормандский саммит». Фото: Диалог.UA

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«Нормандская четверка» встретилась 9 декабря в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский, лидер России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали несколько пунктов, которые необходимо выполнить до их следующей встречи, запланированной через четыре месяца.

Среди ключевых договоренностей — обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате «всех установленных на всех установленных» до Нового года, разведение войск еще в трех зонах фронта, бессрочное прекращение огня, создание предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

В то же время Россия по-прежнему не признает себя стороной конфликта на Донбассе и не берет никаких обязательств, в отличие от Украины, от имени которой президент Зеленский вчера согласился на вышеуказанные условия. Но Москва заинтересована в обеспечении годового транзита газа через Украину в Европу, пока достраивается газопровод «Северный поток — 2». Вероятно, что именно поэтому глава Кремля ездил в Париж, где даже обещал украинскому бизнесу 25% скидки на российский газ.

В чем же заключается стратегия Путина и достиг ли желаемого на встрече Зеленский? По этому поводу уже высказались лидеры мнений и обычные пользователи соцсетей.

Серьезным шагом к завершению войны на Донбассе назвал итоги «нормандской встречи» премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его предшественнику, экс-премьеру Владимиру Гройсману, договоренности тоже показались обнадеживающими.

Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой, — отметил Гройсман, призвав ставить интересы Украины выше политических разногласий и интриг.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что ситуация «очень тревожная».

Мы живем «сегодня», а у РФ — стратегия не на один шаг, — предупредил он.

Журналист Юрий Бутусов из позитивов отметил удачное выступление Зеленского на итоговой пресс-конференции, который выглядел «гораздо убедительнее кремлевского старца в публичном диалоге», и блестящий ответ президента российским СМИ относительно прямых переговоров с боевиками ОРДЛО. Зеленский подчеркнул, что оккупированные территории вынужденно покинули 3 млн жителей Донбасса, с которыми он и общается.