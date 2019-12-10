Трамп и Лавров встретятся для обсуждения Украины

Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n130616-tramp-i-lavrov-vstretyatsya-dlya-obsujdeniya-ukrainy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп в Белом доме проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Переговоры состоятся во вторник, 10 декабря. В переговорах также примет участие госсекретарь Майк Помпео. На повестке дня контроль над вооружением, ситуация в Украине и Сирии, а также ряд других вопросов. Изначально предполагалось, что с Лавровым встретится только Помпео, но позже появилась информация, что Трамп также будет присутствовать на встрече.

Стороны планируют посвятить переговорам полдня, включая рабочий обед и пресс-конференцию, сообщает НВ.

По словам Помпео, есть некоторые проблемы, решение которых невозможно без участия России. В частности, вопрос контроля над вооружением. США хотят привлечь к данной дискуссии и Китай. Помимо этого, есть также ряд тем, которые будут подняты во время переговоров. Помпео добавил, что они вместе с Лавровым готовились к переговорам на протяжении длительного времени.

Следует напомнить, что последняя встреча Лаврова и Помпео состоялась в Овальном кабинете 10 мая 2017 года и закончилась громким скандалом. На встречу попал журналист ТАСС и фото переговоров моментально оказались в сети. В Белом доме посчитали, что публикация снимков была нарушением протокола, а американская пресса заявила о недопустимости присутствия российского фотографа и самого Лаврова в Овальном кабинете, где принимаются судьбоносные для США решения.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Лавровым, который состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Зеленского, к нему подошел Лавров и поздравил с успешным обменом пленными, а также заявил, что РФ хочет скорейшего окончания войны на Донбассе.