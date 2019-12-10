США одобрили 300 млн долл. военной помощи Украине, фото: pixabay

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Военная помощь Украине одобрена Конгрессом США.

Сумма очередного транша — 300 млн долл. Об этом сообщает The New York Times.

США продолжат содействовать усилению сектора безопасности страны. Планируется передача летальных средств обороны и инструментов управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами.

Американские законодатели согласовали оборонный бюджет-2020. В нем предусмотрено выделение 300 млн долл.

Информацию о подготовке отправки средств для развития Вооруженных сил Украины ранее подтвердили в Пентагоне. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что в рамках сотрудничества на 2019 еще предусмотрено 10 млн долл.

Напомним, военная помощь США Украине не была предоставлена в полном объеме из-за решения американского президента Дональда Трампа. Американский лидер приостановил финансирование якобы, чтобы давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно дела компании Burisma. В этой организации работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020, демократа Джо Байдена.