Самолет C-130 Hercules. Фото: Рен ТВ

https://racurs.ua/n130614-po-doroge-v-antarktidu-razbilsya-voennyy-samolet-na-bortu-bylo-38-chelovek-foto.html

Ракурс

Разбился военный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Чили, который направлялся в Антарктиду на базу им. президента Эдуардо Фрея Монталви. Самолет вылетел вечером 9 декабря (по киевскому времени), а около полуночи экипаж перестал выходить на связь.

На борту самолета находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ВВС Чили.

В самолете C-130 Hercules на станцию летели специалисты, которые должны были проводить работы по ремонту топливопровода.

Самолет был признан потерпевшим крушение спустя семь часов после того, как связь с бортом была потеряна. Точное место аварии неизвестно.

Как ранее писал «Ракурс», во время авиашоу в США разбился бомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны. Крушение произошло во время посадки самолета в аэропорту Брэдли. В результате падения самолета пострадали 13 человек, находившихся на его борту. Еще один человек пострадал на земле, когда упавший самолет врезался в здание с оборудованием аэропорта.