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Ракурс
Самолет C-130 Hercules. Фото: Рен ТВ

По дороге в Антарктиду разбился военный самолет: на борту было 38 человек (ФОТО)

10 дек 2019, 11:17
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Разбился военный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Чили, который направлялся в Антарктиду на базу им. президента Эдуардо Фрея Монталви. Самолет вылетел вечером 9 декабря (по киевскому времени), а около полуночи экипаж перестал выходить на связь.

На борту самолета находилось 17 членов экипажа и 21 пассажир. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ВВС Чили.

Маршрут C-130 Hercules. Фото: Twitter

В самолете C-130 Hercules на станцию летели специалисты, которые должны были проводить работы по ремонту топливопровода.

Самолет был признан потерпевшим крушение спустя семь часов после того, как связь с бортом была потеряна. Точное место аварии неизвестно.

Как ранее писал «Ракурс», во время авиашоу в США разбился бомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны. Крушение произошло во время посадки самолета в аэропорту Брэдли. В результате падения самолета пострадали 13 человек, находившихся на его борту. Еще один человек пострадал на земле, когда упавший самолет врезался в здание с оборудованием аэропорта.

Источник: Ракурс


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