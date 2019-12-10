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Ракурс
Літак C-130 Hercules. Фото: Рен ТВ

Дорогою до Антарктиди розбився військовий літак: на борту було 38 осіб (ФОТО)

10 гру 2019, 11:17
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Розбився військовий літак Військово-повітряних сил (ВПС) Чилі, який прямував до Антарктиди на базу ім. президента Едуардо Фрея Монталві. Літак вилетів увечері 9 грудня (за київським часом), а близько опівночі екіпаж перестав виходити на зв’язок.

На борту літака перебувало 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Про це у Twitter повідомила прес-служба ВПС Чилі.

Маршрут C-130 Hercules. Фото: TwitterУ літаку C-130 Hercules на станцію летіли фахівці, які повинні були проводити роботи по ремонту паливопроводу.

Літак був визнаний таким, що зазнав аварії, через сім годин після того, як зв’язок з бортом був втрачений. Точне місце аварії невідомо.

Як раніше писав «Ракурс», під час авіашоу в США розбився бомбардувальник Boeing B-17 часів Другої світової війни. Аварія сталася під час посадки літака в аеропорту Бредлі. У результаті падіння літака постраждали 13 чоловік, що знаходилися на його борту. Ще одна людина постраждала на землі, коли літак врізався у будівлю з обладнанням аеропорту.

Джерело: Ракурс


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