США схвалили 300 млн дол. військової допомоги Україні, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n130615-ssha-shvalyly-300-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Військова допомога Україні схвалена Конгресом США.

Розмір чергового траншу — 300 млн дол. Про це повідомляє The New York Times.

США продовжать сприяти посиленню безпеки країни. Планується передача летальних засобів оборони та інструментів управління крилатими ракетами прибережної оборони та протикорабельними ракетами.

Американські законодавці погодили оборонний бюджет-2020. В ньому передбачено виділення 300 млн дол.

Інформацію про підготовку відправлення коштів для розвитку Збройних сил України раніше підтвердили у Пентагоні. Міністр оборони США Марк Еспер розповів, що в рамках співпраці на 2019 рік ще передбачено 10 млн дол.

Нагадаємо, військова допомога США Україні не була надана у повному обсязі через рішення американського президента Дональда Трампа. Американський лідер призупинив фінансування нібито, щоб тиснути на президента України Володимира Зеленського стосовно справи компанії Burisma. У цій організації працював Гантер Байден, син конкурента Трампа на виборах 2020, демократа Джо Байдена.