Трамп і Лавров зустрінуться для обговорення України

https://racurs.ua/ua/n130616-tramp-i-lavrov-zustrinutsya-dlya-obgovorennya-ukrayiny.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп у Білому домі проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Переговори відбудуться у вівторок, 10 грудня. У переговорах також візьме участь держсекретар Майк Помпео. На порядку денному контроль над озброєнням, ситуація в Україні і Сирії, а також ряд інших питань. Спочатку передбачалося, що з Лавровим зустрінеться тільки Помпео, але пізніше з’явилася інформація, що Трамп також буде присутній на зустрічі.

Сторони планують присвятити переговорам півдня, включаючи робочий обід і прес-конференцію, повідомляє НВ.

За словами Помпео, є деякі проблеми, вирішення яких неможливе без участі Росії. Зокрема, питання контролю над озброєнням. США хочуть залучити до даної дискусії і Китай. Крім цього, є також низка тем, які будуть порушені під час переговорів. Помпео додав, що вони разом із Лавровим готувалися до переговорів на протязі тривалого часу.

Слід нагадати, що остання зустріч Лаврова і Помпео відбулася в Овальному кабінеті 10 травня 2017 року та закінчилася гучним скандалом. На зустріч потрапив журналіст ТАСС і фото переговорів моментально опинилися у мережі. У Білому домі вважають, що публікація знімків була порушенням протоколу, а американська преса заявила про неприпустимість присутності російського фотографа і самого Лаврова в Овальному кабінеті, де приймаються доленосні для США рішення.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з Лавровим, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами Зеленського, до нього підійшов Лавров і привітав із успішним обміном полоненими, а також заявив, що РФ хоче якнайшвидшого закінчення війни на Донбасі.