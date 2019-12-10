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Ця війна надовго: реакції соцмереж на “нормандський саміт”. Фото: Диалог.UA

Ця війна надовго: реакції соцмереж на «нормандський саміт» (ФОТО)

10 гру 2019, 12:24
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«Нормандська четвірка» зустрілася 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський, лідер Росії Володимир Путін, очільник Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили кілька пунктів, які необхідно виконати до їхньої наступної зустрічі, що має відбутися за чотири місяці.

Серед ключових домовленостей — обмін полоненими між Україною й ОРДЛО у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до Нового року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

Водночас Росія, як і раніше, не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі й не бере жодних зобов’язань, на відміну від України, від імені якої президент Зеленський вчора погодився на вищевказані умови. Але Москва зацікавлена в забезпеченні річного транзиту газу через Україну до Європи, поки добудовується газогін «Північний потік — 2». Ймовірно, що саме через це очільник Кремля їздив до Парижа, де навіть обіцяв українському бізнесу 25% знижки на російський газ.

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Ivan Marunych

У чому полягає стратегія Путіна та чи досяг бажаного на зустрічі Зеленський? З цього приводу вже висловилися лідери думок і звичайні користувачі соцмереж.

Серйозним кроком до завершення війни на Донбасі назвав підсумки «нормандської зустрічі» прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Його попереднику, екс-прем'єру Володимиру Гройсману, домовленості теж видалися обнадійливими.

Дуже важливо, що Україна не виглядала в Парижі слабкою, — зазначив Гройсман, закликавши ставити інтереси України вище політичних розбіжностей та інтриг.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що ситуація «дуже тривожна».

Ми живемо «сьогодні», а в РФ — стратегія не на один крок, — попередив він.

Журналіст Юрій Бутусов із позитивів відзначив вдалий виступ Зеленського на підсумковій прес-конференції, який виглядав «набагато переконливіше за кремлівського старця в публічному діалозі», та блискучу відповідь президента російським ЗМІ щодо прямих переговорів із бойовиками ОРДЛО. Зеленський наголосив, що з окупованих територій вимушено виїхали 3 млн жителів Донбасу, з якими він і спілкується.

Негативне: Путін домігся підтвердження Зеленським зобов’язань за мінськими угодами від 12 лютого 2015 року. Умови цієї угоди не дозволяють скласти дорожню карту і послідовність дій сторін, все, як і раніше, залежить виключно від доброї волі Путіна. Путін продовжує агресивні дії проти України. Триває війна, блокада Азовського моря, інформаційні операції. Путін вимагає фактично визнання Україною «влади ЛДНР». Франція та Німеччина, як і раніше, жодним чином не тиснутимуть на РФ і в переговорах залишаються пасивними спостерігачами.

Висновок: розвіяно гори ілюзій у тих, хто починав ці переговори зі сподіванням, що Путін почне ставитися до них як до рівних. І в тих, хто вірив, що на зустрічі в Парижі буде досягнуто миру і Росія захоче припинить війну з доброї волі. Президент Зеленський повинен замислитися про своє місце в історії. Не як людина, здатна домовитися з Путіним, а як людина, здатна зробити Україну сильною. І тільки це змусить ворога сісти за стіл переговорів і шукати миру на вигідних для України умовах, — підсумував Бутусов.

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Ірини Геращенко

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Олексія Гончаренка

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Сергія Іванова

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Юрія Луканова

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook спільноти "Баба і кіт"

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Геннадія Мохненка

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Антона Ходзи

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Романа Цимбалюка

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Олега Сенцова

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook Олександра Михельсона

Реакції соцмереж на «нормандський саміт». Скріншот із Facebook спільноти "Останній капіталіст"

Джерело: Ракурс


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