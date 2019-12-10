Ця війна надовго: реакції соцмереж на «нормандський саміт» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130617-cya-viyna-nadovgo-reakciyi-socmerej-na-normandskyy-samit-foto.htmlРакурс
«Нормандська четвірка» зустрілася 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський, лідер Росії Володимир Путін, очільник Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили кілька пунктів, які необхідно виконати до їхньої наступної зустрічі, що має відбутися за чотири місяці.
Серед ключових домовленостей — обмін полоненими між Україною й ОРДЛО у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до Нового року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.
Водночас Росія, як і раніше, не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі й не бере жодних зобов’язань, на відміну від України, від імені якої президент Зеленський вчора погодився на вищевказані умови. Але Москва зацікавлена в забезпеченні річного транзиту газу через Україну до Європи, поки добудовується газогін «Північний потік — 2». Ймовірно, що саме через це очільник Кремля їздив до Парижа, де навіть обіцяв українському бізнесу 25% знижки на російський газ.
У чому полягає стратегія Путіна та чи досяг бажаного на зустрічі Зеленський? З цього приводу вже висловилися лідери думок і звичайні користувачі соцмереж.
Серйозним кроком до завершення війни на Донбасі назвав підсумки «нормандської зустрічі» прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Його попереднику, екс-прем'єру Володимиру Гройсману, домовленості теж видалися обнадійливими.
Дуже важливо, що Україна не виглядала в Парижі слабкою, — зазначив Гройсман, закликавши ставити інтереси України вище політичних розбіжностей та інтриг.
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що ситуація «дуже тривожна».
Ми живемо «сьогодні», а в РФ — стратегія не на один крок, — попередив він.
Журналіст Юрій Бутусов із позитивів відзначив вдалий виступ Зеленського на підсумковій прес-конференції, який виглядав «набагато переконливіше за кремлівського старця в публічному діалозі», та блискучу відповідь президента російським ЗМІ щодо прямих переговорів із бойовиками ОРДЛО. Зеленський наголосив, що з окупованих територій вимушено виїхали 3 млн жителів Донбасу, з якими він і спілкується.
Негативне: Путін домігся підтвердження Зеленським зобов’язань за мінськими угодами від 12 лютого 2015 року. Умови цієї угоди не дозволяють скласти дорожню карту і послідовність дій сторін, все, як і раніше, залежить виключно від доброї волі Путіна. Путін продовжує агресивні дії проти України. Триває війна, блокада Азовського моря, інформаційні операції. Путін вимагає фактично визнання Україною «влади ЛДНР». Франція та Німеччина, як і раніше, жодним чином не тиснутимуть на РФ і в переговорах залишаються пасивними спостерігачами.
Висновок: розвіяно гори ілюзій у тих, хто починав ці переговори зі сподіванням, що Путін почне ставитися до них як до рівних. І в тих, хто вірив, що на зустрічі в Парижі буде досягнуто миру і Росія захоче припинить війну з доброї волі. Президент Зеленський повинен замислитися про своє місце в історії. Не як людина, здатна домовитися з Путіним, а як людина, здатна зробити Україну сильною. І тільки це змусить ворога сісти за стіл переговорів і шукати миру на вигідних для України умовах, — підсумував Бутусов.