Ця війна надовго: реакції соцмереж на “нормандський саміт”. Фото: Диалог.UA

https://racurs.ua/ua/n130617-cya-viyna-nadovgo-reakciyi-socmerej-na-normandskyy-samit-foto.html

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«Нормандська четвірка» зустрілася 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський, лідер Росії Володимир Путін, очільник Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель погодили кілька пунктів, які необхідно виконати до їхньої наступної зустрічі, що має відбутися за чотири місяці.

Серед ключових домовленостей — обмін полоненими між Україною й ОРДЛО у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до Нового року, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

Водночас Росія, як і раніше, не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі й не бере жодних зобов’язань, на відміну від України, від імені якої президент Зеленський вчора погодився на вищевказані умови. Але Москва зацікавлена в забезпеченні річного транзиту газу через Україну до Європи, поки добудовується газогін «Північний потік — 2». Ймовірно, що саме через це очільник Кремля їздив до Парижа, де навіть обіцяв українському бізнесу 25% знижки на російський газ.

У чому полягає стратегія Путіна та чи досяг бажаного на зустрічі Зеленський? З цього приводу вже висловилися лідери думок і звичайні користувачі соцмереж.

Серйозним кроком до завершення війни на Донбасі назвав підсумки «нормандської зустрічі» прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Його попереднику, екс-прем'єру Володимиру Гройсману, домовленості теж видалися обнадійливими.

Дуже важливо, що Україна не виглядала в Парижі слабкою, — зазначив Гройсман, закликавши ставити інтереси України вище політичних розбіжностей та інтриг.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін наголосив, що ситуація «дуже тривожна».

Ми живемо «сьогодні», а в РФ — стратегія не на один крок, — попередив він.

Журналіст Юрій Бутусов із позитивів відзначив вдалий виступ Зеленського на підсумковій прес-конференції, який виглядав «набагато переконливіше за кремлівського старця в публічному діалозі», та блискучу відповідь президента російським ЗМІ щодо прямих переговорів із бойовиками ОРДЛО. Зеленський наголосив, що з окупованих територій вимушено виїхали 3 млн жителів Донбасу, з якими він і спілкується.