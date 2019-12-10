Анбандлінг «Нафтогазу»: в «Голосі України» опубліковані зміни до Податкового кодексу

В офіційному виданні «Голос України» опублікований закон щодо анбандлінгу «Нафтогазу», фото: «Укртрансгаз»

https://racurs.ua/ua/n130619-anbandling-naftogazu-v-golosi-ukrayiny-opublikovani-zminy-do-podatkovogo-kodeksu.html

Ракурс

Закон № 314-IX про внесення змін до Податкового кодексу, необхідних для здійснення анбандлінгу «Нафтогазу» (відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) в окрему компанію), сьогодні опублікований в офіційному виданні «Голос України».

Таким чином, цей закон набуде чинності з 11 грудня — наступного дня після опублікування.

Відповідний законопроект № 2359−1 Верховна Рада в першому читанні ухвалила 14 листопада, в другому — 3 грудня. Президент України Володимир Зеленський підписав його 9 грудня.

Цей закон покликаний врегулювати проблемні питання податково-правового регулювання щодо процесу анбандлінгу «Нафтогазу» та створити сприятливі умови для його здійснення.

Так, для виконання зобов’язань України щодо відділення оператора ГТС до 2021 року звільняються від ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що знаходиться у держвласності в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд, пов’язаних єдиним технологічним процесом.

Також до 2022 року відкладається установка касового методу визначення дати виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за операціями з поставки/придбання майна, яке перебуває у держвласності, в складі магістральних газопроводів, і всіх об'єктів і споруд.

Крім того, до 2021 року відкладається виключення з визначення поставки товарів операції з надання (передачі) і повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо ці операції проводяться з метою відокремлення оператора ГТС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за результатами вчорашнього «нормандського саміту» в Парижі заявив, що Україна готова піти на компроміс щодо коштів, виграних НАК «Нафтогаз України» у російської сторони в Стокгольмському арбітражі. За його словами, Україна готова погодитися на погашення газом боргу «Газпрому» на суму 3 млрд дол. США.