Нормандський формат: Зеленський погодився на погашення боргу «Газпрому» газом, фото: pexels

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Ракурс

Борг «Газпрому» можуть сплатити газом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість повернення газом коштів, які виграв НАК «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі проти Росії. Про це він повідомив на прес-конференції після саміту лідерів «нормандської четвірки» у Парижі.

За словами глави держави, сторони на зустрічі обговорили питання. Зеленський погодився на пропозицію Москви щодо повернення 3 млрд дол. газом.

Це компроміс, на який ми готові іти, — заявив він.

Президент Росії Володимир Путін погодився на знижку ціни на газ для України. У випадку успішних домовленостей ресурс для Києва буде дешевшим на 25%. Президент країни-агресора наголосив, що саме промисловий споживач «потребує зниження ціни на газ».

Російський лідер додав, що у відносинах України і Росії бачить «якесь потепління». Зустріч у «Нормандському форматі», обмін полоненими, а також рішення по інших питаннях нібито це підтверджують.

Процес розвивається в правильному напрямку, — додав Путін.

Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» заявив про готовність отримати 3 млрд дол. боргу від Росії за Стокгольмським арбітражем поставками газу. Директор українській компанії Юрій Вітренко розповів, що його Москва може поставляти напряму.