Поки тривав “нормандський саміт”: на Донбасі підірвалися троє бійців ООС. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n130607-poky-tryvav-normandskyy-samit-na-donbasi-pidirvalysya-troie-biyciv-oos.html

Ракурс

Війна на Донбасі 9 грудня, в день зустрічі «нормандської четвірки», забрали життя трьох українських бійців.

Вони підірвалися на вибуховому пристрої, повідомив сьогодні прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. В якому саме районі це сталося, не уточнено.

За даними волонтерів, усі троє загиблих служили у 14-й окремій механізованій бригаді з Володимир-Волинського.

Проросійські терористи не припиняли збройної агресії й обстрілювали позиції ООС із гранатометів, кулеметів та озброєння БМП. Усього було зафіксовано сім вогневих атак на українських бійців.

Зокрема, обстріли тривали біля Водяного, Березового, Красногорівки, Луганського, Новолуганського та Хутора Вільного.

Нагадаємо, що вчора ввечері й уночі в Парижі тривала зустріч «нормандської четвірки» — лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. За підсумками переговорів було досягнуто домовленості про обмін полоненими у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» між Україною та ОРДЛО до кінця 2019 року, а також припинення вогню на фронті до кінця року. На останньому наголосив президент Володимир Зеленський, від Володимира Путіна підтвердження цієї заяви не надійшло.

Водночас сторони не змогли домовитися щодо відновлення контролю України над кордоном із Росією у Донецькій та Луганській областях до проведення там місцевих виборів, які можуть відбутися вже за півроку. Крім того, Росія вимагає ухвалення Україною закону, який унеможливить кримінальну відповідальність для бойовиків ОРДЛО.

Наступна «нормандська зустріч» має відбутися через чотири місяці.