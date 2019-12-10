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Україна може створити окрему підгрупу для переговорів щодо кордону – Зеленський, фото: Офіс президента

Україна може створити окрему підгрупу для переговорів щодо кордону — Зеленський

10 гру 2019, 09:15
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Підсумки «нормандського саміту» обговорює українське суспільство.

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити окрему підгрупу для переговорів щодо кордону. Про це він сказав під час прес-конференції.

Її представники будуть займатись виключно цим питанням. За його словами, кордон потрібно повернути під український контроль.

Я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, — заявив він.

Глава держави додав, що у президента РФ Володимира Путіна узгоджена позиція з Мінськими домовленостями.

Президент також зауважив, що вважає кордон «найголовнішим програшем України в Мінську». Він не погодився на пропозицію, що Києву повернуть контроль над кордоном тільки після виборів на окупованій території Донецької і Луганської областей.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський та Путін не домовилися щодо кордону. Це стало найбільш проблемним питанням під час проведення «нормандського саміту» у Парижі 9 грудня.

Джерело: Ракурс


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