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Ракурс
Украина может создать отдельную подгруппу для переговоров по границе - Зеленский, фото: Офис президента

Украина может создать отдельную подгруппу для переговоров по границе — Зеленский

10 дек 2019, 09:15
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Итоги «нормандского саммита» обсуждает украинское общество.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать отдельную подгруппу для переговоров по границе. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Ее представители будут заниматься исключительно этим вопросом. По его словам, границу нужно вернуть под украинский контроль.

Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, — заявил он.

Глава государства добавил, что у президента РФ Владимира Путина согласованная позиция с Минскими договоренностями.

Президент также отметил, что считает границу «главным проигрышем Украины в Минске». Он не согласился на предложение, что Киеву вернут контроль над границей только после выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Путин не договорились по границе. Это стало самым проблемным вопросом в ходе проведения «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

Источник: Ракурс


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