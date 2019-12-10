Украина может создать отдельную подгруппу для переговоров по границе - Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n130606-ukraina-mojet-sozdat-otdelnuu-podgruppu-dlya-peregovorov-po-granice-zelenskiy.html

Ракурс

Итоги «нормандского саммита» обсуждает украинское общество.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать отдельную подгруппу для переговоров по границе. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Ее представители будут заниматься исключительно этим вопросом. По его словам, границу нужно вернуть под украинский контроль.

Я предложил создать отдельную подгруппу в Минске, — заявил он.

Глава государства добавил, что у президента РФ Владимира Путина согласованная позиция с Минскими договоренностями.

Президент также отметил, что считает границу «главным проигрышем Украины в Минске». Он не согласился на предложение, что Киеву вернут контроль над границей только после выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский и Путин не договорились по границе. Это стало самым проблемным вопросом в ходе проведения «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.