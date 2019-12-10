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В Украине Администрацию морпортов оштрафовали на 5,5 млн гривен, фото: pxhere
Администрацию морпортов оштрафовали на 5,5 млн грнhttps://racurs.ua/n130605-v-ukraine-administraciu-morportov-oshtrafovali-na-5-5-mln-griven.htmlРакурс
Антимонопольный комитет подтвердил неправомерность в 2017—2018 годах взыскания Администрацией морских портов дополнительных средств с кораблей.
Принято решение относительно штрафа в размере 5,5 млн грн. Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.
Организацией взимались средства с кораблей, которые заходили в украинские порты, кроме корабельного сбора дополнительные выплаты. Среди них — оформление прибытия судов в порт и выход из порта, а также за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.
Чиновник рассказал, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор. По его словам, у ГП «АМПУ» отсутствовали основания для взыскания таких средств. Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушением законодательства.
На ГП «АМПУ» наложен штраф в размере 5,5 млн грн, — отметил он в соцсети.
Ранее Антимонопольный комитет оштрафовал туроператора JoinUP на 1,5 млн грн. Выплаты обязали провести за недобросовестную конкуренцию и обман клиентов.
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