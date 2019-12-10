В Україні Адміністрацію морпортів оштрафовано на 5,5 млн гривень, фото: pxhere

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Антимонопольний комітет підтвердив неправомірність у 2017−2018 роках стягнення Адміністрацією морських портів додаткових коштів із суден.

Прийнято рішення стосовно штрафу у розмірі 5,5 млн грн. Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

Організацією стягувались з кораблів, які заходили в українські порти, крім корабельного збору додаткові кошти. Серед виплат — оформлення прибуття суден і вихід з порту, а також за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

Чиновник розповів, що ці додаткові збори насправді входили в корабельний збір. За його словами, у ДП «АМПУ» були відсутні підстави для стягнення таких коштів. Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушенням законодавства.

На ДП «АМПУ» накладено штраф у розмірі 5,5 млн грн, — зазначив він у соцмережі.

Раніше Антимонопольний комітет оштрафував туроператора JoinUP на 1,5 млн грн. Виплати забов’язали здійснити за недобросовісну конкуренцію та обман клієнтів.