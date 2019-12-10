Пока длился «нормандский саммит»: на Донбассе подорвались три бойца ООС. Фото: Зеркало недели

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Война на Донбассе 9 декабря, в день встречи «нормандской четверки», унесли жизни трех украинских бойцов.

Они подорвались на взрывном устройстве, сообщил сегодня пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В каком именно районе это произошло, не уточняется.

По данным волонтеров, все трое погибших служили в 14-й отдельной механизированной бригаде из Владимир-Волынского.

Пророссийские террористы не прекращали вооруженной агрессии и обстреливали позиции ООС из гранатометов, пулеметов и вооружения БМП. Всего было зафиксировано семь огневых атак на украинских бойцов.

В частности, обстрелы продолжались близ Водяного, Березового, Красногоровки, Луганского, Новолуганского и Хутора Вильного.

Напомним, что вчера вечером и ночью в Париже проходила встреча «нормандской четверки» — лидеров Украины, России, Франции и Германии. По итогам переговоров была достигнута договоренность об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных» между Украиной и ОРДЛО до конца 2019 года, а также о прекращении огня на фронте до конца года. На последнем акцентировал внимание президент Владимир Зеленский, от Владимира Путина подтверждения этого заявления не последовало.

В то же время стороны не смогли договориться о возобновлении контроля Украины над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях до проведения там местных выборов, которые могут состояться уже через полгода. Кроме того, Россия требует принятия Украиной закона, который сделает невозможной уголовную ответственность для боевиков ОРДЛО.

Следующая «нормандская встреча» должна состояться через четыре месяца.