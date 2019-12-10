Нормандский формат: Зеленский согласился на погашение долга «Газпрома» газом, фото: pexels

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Ракурс

Долг «Газпрома» могут оплатить газом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения газом средств, которые выиграл НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже против России. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

По словам главы государства, стороны на встрече обсудили вопрос. Зеленский согласился на предложение Москвы о возврате 3 млрд долл. газом.

Это компромисс, на который мы готовы идти, — заявил он.

Президент России Владимир Путин согласился на снижение цены на газ для Украины. В случае успешных договоренностей ресурс для Киева будет дешевле на 25%. Президент страны-агрессора подчеркнул, что именно промышленный потребитель «требует снижения цены на газ».

Российский лидер добавил, что в отношениях Украины и России видит «какое-то потепление». Встреча в «нормандской формате», обмен пленными, а также решения по другим вопросам якобы это подтверждают.

Процесс развивается в правильном направлении, — добавил Путин.

Напомним, в ноябре «Нафтогаз» заявил о готовности принять 3 млрд долл. долга от России за Стокгольмским арбитражем поставками газа. Директор украинской компании Юрий Витренко рассказал, что его Москва может поставлять напрямую.