«Нафтогаз» знизить ціни на газ у грудні, фото: Torange.biz

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«Нафтогаз» планує в грудні знизити ціни на газ.

Для споживачів, які купують його на пільгових умовах (ПСО), вона складе 4 тис. 277 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат), повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Таким чином, ціна буде на 13% нижчою, ніж у листопаді.

У держкомпанії зазначають, що ціна блакитного палива на українському ринку за останній місяць не знижувалася, проте регульована ціна в грудні буде меншою відповідно до заявленої вартості розмитненого в листопаді газу. До кінця цього року ця ціна формувається на основі формули, встановленої постановою № 293 Кабміну від 3 квітня 2019 року.

З 1 січня 2020 року Україна, за домовленістю з МВФ, перейде на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів в рамках ПСО, а з 1 травня в Україні буде повністю лібералізований ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечені умови для конкуренції в цьому сегменті.

Крім того, ціна газу в грудні буде меншою, ніж умови пропозиції «Нафтогазу» «Газовий запас», де вартість 1 тис. кубометрів становить 4 тис. 874 грн. Таким чином, клієнти «Газового запасу» зможуть оплатити блакитне паливо за більш низькою регульованою ціною, або, за бажанням, використовувати свій раніше придбаний газовий запас.

Нагадаємо, офіційне видання «Голос України» сьогодні опублікувало зміни до Податкового кодексу, необхідні для здійснення анбандлінгу «Нафтогазу» — відділення оператора газотранспортної системи в окрему компанію.