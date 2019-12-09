Ціна на газ: чи вигідно підписувати «Контракт на майбутнє», фото: "Конкурент"

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Ракурс

Ціна на газ в Україні для приватного сектору та промисловості буде однаковою з 1 січня — такими є домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Для того, щоби вплинути на ціноутворення, уряд запровадив у листопаді так звані «страхові ціни» на газ або програму «Контракт на майбутнє".

Ця програма передбачає, що з 1 січня громадяни матимуть можливість обирати ціну, за якою купуватимуть газ для домашнього споживання. Домогосподарство може зафіксувати ціну, наприклад, на рівні 6,961 тис. грн за 1 тис. куб. м. У такому випадку вона не залежатиме від змін на ринку.

Такий тариф буде на 7% нижчим, ніж у першому кварталі минулого року, але вищим за поточну ціну. Отож, споживачам пропонується вибір: застрахувати ризики або обрати щомісячну ціну.

«Ракурс» спробував розібратися, що вигідніше: приєднуватися до нової програми уряду чи сплачувати за поточними цінами, які утворюватимуться на ринку?

Якими будуть ринкові ціни на газ?

Новий транзитний контракт із російським «Газпромом» не укладено, а саме його доля матиме визначальний вплив на динаміку цін на ринку. Український «Нафтогаз» заявляв, що у випадку відсутності транзиту з 1 січня ціни на газ можуть зрости до 12,9 тис. грн із ПДВ і це без транспортування, що суттєво перевищує запропоновану фіксовану ціну. Але, якщо транзит вдасться зберегти, «контракти на майбутнє" мають великий шанс завдати споживачам збитків.

Міністр енергетики Олексій Оржель заявляв, що в разі підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію переговорів.

Тоді споживачі зі страховою ціною не виграють, бо на ринку буде менша вартість, — попередив він.

У Мінекоенерго кажуть, що гарантована ціна діятиме до кінця опалювального сезону в усіх регіонах України, проте забезпечення механізму відмови від гарантованої ціни залежить від регіональних постачальників газу. Якщо компанія-постачальник не пропонує механізму відмови, то споживач може змінити постачальника.

Попередня ініціатива «Нафтогазу» — «Газовий запас» (діяла до 25 вересня) — була доступна не в усіх областях, оскільки окремі газзбути не погодилися співпрацювати з «Нафтогазом».

Як діятиме пропозиція уряду

Пропозицією можуть скористатися всі побутові споживачі та підприємства теплокомуненерго. Йдеться і про боржників, і про отримувачів субсидій.

Ті, хто готові ризикувати і купувати газ за щомісячною ціною, з 1 по 20 грудня повинні звернутися до газопостачальної компанії у своєму регіоні й узгодити алгоритм виходу з програми для клієнтів.

Якщо ринкова ціна у січні буде нижчою, ніж гарантована, споживач не зможе від неї відмовитися, адже рішення щодо відмови необхідно ухвалити до 20 грудня.

Так само не буде можливості у разі зростання цін повернутися до квартальної ціни, якщо від неї відмовилися. Фактично це вартість страхування від ризиків до кінця сезону.

Після закінчення опалювального сезону (з 1 травня 2020 року) Україна має намір відмовитися від будь-яких механізмів фіксації цін. В уряді запевняють, що після цього ціни на газ будуть повністю ринковими.

Наразі ж у країні діє дві ціни на газ: зафіксована урядом для населення — 5,9 тис. грн. за 1 тис. куб. м, і для промисловості — 7,7 тис. грн за 1 тис. куб. м (без транспортування і ПДВ). Ціна для промисловості змінюється залежно від ситуації на газовому ринку.

Вплив переговорів на ринок

Посадовці Міністерства енергетики і НАК «Нафтогаз України» вже попереджали, що у випадку добудови газогону «Північний потік-2» транзит російського газу через Україну повністю припинитися. Керівник української компанії Андрій Коболєв заявив, що українській економіці новий проект «Газпрому» коштуватиме 3 млрд дол. на рік. Він вважає, що газова директива Євросоюзу, яка обмежує завантаження газогонів, «навряд чи спрацює".

Президент РФ Володимир Путін, коментуючи тристоронні газові переговори Києва, Москви і Брюсселя, назвав умови України щодо транзиту газу економічно неприйнятними. Дедлайн для укладення контракту на транзит російського газу в Європу через Україну спливає 13 грудня.

Минулого тижня новий тур переговорів не відбувся і сторони домовилися провести його вже після «нормандського» саміту, який очікується сьогодні. Україна наполягає на виплатах боргів «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу і готова прийняти їх не грошовими коштами, а поставками газу.