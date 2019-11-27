Гарантована ціна на газ: уряд запропонував зафіксувати вартість палива до травня, фото — Галнет

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Кабінет міністрів оголосив сьогодні про ініціативу, яка має на меті захистити людей від коливань ціни на газ взимку. Зважаючи на невизначеність щодо транзитного договору з РФ, в уряді розробили програму «Гарантована ціна на газ».

Уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» зафіксувати ціну на паливо із січня 2020 року до кінця опалювального сезону. Ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн за куб. м. на весь опалювальний період (на 7% менше, ніж в 2019 році).

Умови своєрідного ф’ючерсного контракту такі: споживачі з 1 січня (громадяни та підприємства теплокомуненерго) до 1 травня автоматично стають учасниками програми. Відпускна ціна газу від НАК «Нафтогаз України» для них становитиме 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування до домогосподарства).

Газу вистачить, сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах — 21,7 млрд м. куб. — запевнив у Телеграм-каналі керівник Кабміну Олексій Гончарук.

Споживачі матимуть вибір: до 20 грудня залишитися в програмі, чи вийти з неї і відмовитися від гарантованої ціни. У разі виходу з програми споживач платитиме за діючою місячною ціною, що складеться на ринку. Рішення громадяни ухвалюватимуть індивідуально.

Одночасно сьогодні у ЗМІ повідомили про ймовірне значне подорожчання газу у випадку, якщо транзитний газовий договір між Україною та Росією не підпишуть. З посиланням на джерела в уряді, повідомлялося, що ціна за 1 тис. кубометрів блакитного палива може підскочити до 12,9 тис. грн.

У серпні «Нафтогаз» пропонував громадянам купувати паливо, приєднавшись до послуги «Газовий запас». Споживачі могли захиститися від можливого зростання цін: влітку придбати необхідний обсяг газу на зиму за серпневими розцінками, а скористатися ним згодом.

Компанія відпускала газ для формування «газового запасу» за фіксованою ціною 5,9 грн за 1 тис. куб. м з урахуванням ПДВ. Для кінцевого ж споживача ціна була трохи вищою і залежала від конкретного регіону. До неї додавалися вартість транспортування, тариф на розподіл тощо. Оплату за «газовий запас» споживачі вносили у повному обсязі.