Гарантированная цена на газ: правительство предложило зафиксировать стоимость топлива до мая, фото — Галнет

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Кабинет министров объявил сегодня об инициативе, которая призвана защитить людей от колебаний цены на газ зимой. Учитывая неопределенность относительно транзитного договора с РФ, в правительстве разработали программу «Гарантированная цена на газ».

Правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» зафиксировать цену на топливо с января 2020 года до конца отопительного сезона. Цену на газ в платежках рассчитают на уровне 8 грн за куб. м на весь отопительный период (на 7% меньше, чем в 2019 году).

Условия своеобразного фьючерсного контракта таковы: потребители с 1 января (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая автоматически становятся участниками программы. Отпускная цена газа от НАК «Нафтогаз Украины» для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства).

Газа хватит, сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах — 21,7 млрд куб. м — заверил в Телеграм-канале руководитель Кабмина Алексей Гончарук.

Потребители будут иметь выбор: до 20 декабря остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены. В случае выхода из программы потребитель будет платить по действующей цене месяца, которая сложится на рынке. Решение граждане будут принимать индивидуально.

Одновременно сегодня в СМИ сообщили о возможном значительном подорожании газа в случае, если транзитный газовый договор между Украиной и Россией не подпишут. Со ссылкой на источники в правительстве сообщалось, что цена за 1 тыс. кубометров голубого топлива может подскочить до 12,9 тыс. грн.

В августе «Нафтогаз» предлагал гражданам покупать топливо, присоединившись к услуге «Газовый запас». Потребители могли защититься от возможного роста цен: летом приобрести необходимый объем газа на зиму по августовским расценкам, а воспользоваться им позже.

Компания отпускала газ для формирования «газового запаса» по фиксированной цене 5,9 грн за 1 тыс. куб. м с учетом НДС. Для конечного же потребителя цена была несколько выше и зависела от конкретного региона. К ней добавлялась стоимость транспортировки, тариф на распределение. Оплату за «газовый запас» потребители вносили в полном объеме.