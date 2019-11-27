Мать участниц дуэта ANNA MARIA стала «омбудсменом» в Крыму, фото: "РК"

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Ракурс

Лариса Опанасюк, мать участниц дуэта ANNA MARIA (Анна и Мария Опанасюк), стала «омбудсменом» в Крыму.

Бывшая вице-премьер «правительства» аннексированной Россией республики получила новую должность. Об этом сообщает «Крим.Реалии».

Опанасюк уже приняла присягу. Она поблагодарила незаконную власть за доверие.

Я уверена в плодотворном сотрудничестве, — заявила она.

Кандидатуру Опанасюк согласовала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Ранее отправили в отставку уполномоченную по правам человека в Крыму Людмилу Лубину.

В Украине Анна и Мария Опанасюк, дети Ларисы Опанасюк, спровоцировали скандал. Во время национального отбора к «Евровидению-2019» в интервью исполнительницы рассказали, что «войны в Украине нет», а «Крым потерян». Они отказались признавать, что Россия оккупировала украинскую территорию. Украинское общество осудило высказывания певиц.

Напомним, в ноябре стало известно, что украинский омбудсмен Людмила Денисова планирует посетить территорию временно оккупированного Крыма вместе с Дуней Миятович, комиссаром Совета Европы по правам человека. Визит может состояться в составе миссии ОБСЕ или при содействии других международных организаций.