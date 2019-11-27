Рынок земли: "слуги народа" предложили новые идеи, фото — Земелька

https://racurs.ua/n130029-rynok-zemli-slugi-naroda-predlojili-novye-idei.html

Ракурс

Накануне ключевых заседаний парламента, на которых будут принимать закон об обороте земли во втором чтении, нардепы от правящей партии «Слуга народа» начали презентовать поправки к нему. Сегодня сразу две группы нардепов рассказали, что планируют вынести на рассмотрение Рады.

Нардепы Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк и Игорь Фрис представили предложения о поправках ко второму чтению, без учета которых, по их словам, «нельзя открывать рынок земли».

Они напомнили, что и президент заявил о необходимости внесения изменений в закон о рынке земли. Поправки этой группы фракции СН направлены на следующие основные изменения:

нормы относительно иностранцев и иностранных бенефициаров, а также общие размеры земли в одни руки;

запрет покупки земли иностранцами до решения всеукраинского референдума;

значительное уменьшение размеров земли в одних руках;

ограничения на изменение целевого назначения.

В частности, нардеп Фрис уточнил, что среди их поправок есть норма о необходимости пять лет осуществлять производство сельскохозяйственной продукции на вновь купленных землях.

Лимиты в поправках группы Дубинского предлагается привязать не к процентам от предельного количества земли в пределах региона, а к конкретным показателям.

Земли меняются, трудно сделать анализ, сколько в пределах области или региона именно пахотной земли. Кроме того, трудно установить связанных с приобретателем людей, — рассказал Фрис.

В поправках говорится о максимальном владении 100 га в пределах ОТГ, 300 га — в области и 600 га в целом в стране.

Другая группа депутатов Рады от партии «Слуга народа» внесла свои поправки к законопроекту об отмене моратория на рынок земли в Украине. Они касаются семилетнего ограничения на перепродажу земли в Украине.

Если ограничить перепродажу земли на семь лет (именно такой минимальный срок договора аренды), я считаю, что покупать землю будут только те, кто собирается на ней работать. И мы не создадим институт рантье, который затем будет диктовать условия нашим аграриям, — заявил во время пресс-конференции в Киеве автор данной поправки в законопроект о рынке земли нардеп Николай Тищенко.

Напомним, что 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года. 13 ноября Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 2178−10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, концентрация земли в собственности определена на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% — в области и 0,5% в целом по стране.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

В конце октября Кабинет министров Украины запустил информационный сайт о проведении земельной реформы. Веб-ресурс также рассказывает о рынке земель сельскохозяйственного назначения.