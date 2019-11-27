Ринок землі: "слуги народу" запропонували нові ідеї, фото — Земелька

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Напередодні ключових засідань парламенту, на яких ухвалюватимуть закон про обіг землі у другому читанні, нардепи від провладної партії «Слуга народу» почали презентувати поправки до нього. Сьогодні відразу дві групи нардепів розповіли, що планують винести на розгляд Ради.

Нардепи Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк та Ігор Фріс представили пропозиції про поправки до другого читання, без урахування яких, за їхніми словами, «не можна відкривати ринок землі».

Вони нагадали, що й президент заявив про необхідність внесення змін до закону про ринок землі. Поправки цієї групи фракції СН спрямовані на такі головні зміни:

норми по іноземцям та іноземним бенефіціарам, а також загальні розміри землі в одні руки;

заборона купівлі землі іноземцями до рішення всеукраїнського референдуму;

значне зменшення розмірів землі в одних руках;

обмеження на зміну цільового призначення.

Зокрема, нардеп Фріс уточнив, що серед їхніх правок є норма про необхідність п’ять років здійснювати виробництво сільськогосподарської продукції на новопридбаній землі.

Ліміти у поправках групи Дубінського пропонується прив’язати не до відсотків від граничної кількості землі в межах регіону, а до конкретних показників.

Землі змінюються, важко зробити аналіз, скільки в межах області чи регіону якої землі. Крім того, важко дослідити пов’язаних із набувачем осіб, — розповів Фріс.

Отож, у поправках йдеться про максимальне володіння 100 га в межах ОТГ, 300 га — в області і 600 га в цілому в країнї.

Інша група депутатів Ради від партії «Слуга народу» внесли інші поправки до законопроекту про скасування мораторію на ринок землі в Україні. Вони стосуються семирічного обмеження на перепродаж землі в Україні.

Якщо обмежити перепродаж землі на сім років — а саме такий мінімальний термін договору оренди, — я вважаю, що купуватимуть землю тільки ті, хто збирається на ній працювати. І ми не створимо інститут рантьє, який потім диктуватиме умови нашим аграріям, — заявив під час прес-конференції в Києві автор даної поправки до законопроекту про ринок землі нардеп Микола Тищенко.

Нагадаємо, що 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року. 13 листопада Рада проголосувала в першому читанні за законопроект № 2178−10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до закону, концентрація землі у власності визначена на рівні 35% в межах ОТГ, 8% — в області і 0,5% в цілому у країні.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів України запустив інформаційний сайт про проведення земельної реформи. Веб-ресурс також стосується запровадження в державі ринку земель сільськогосподарського призначення.