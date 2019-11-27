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Мати учасниць дуету ANNA MARIA стала «омбудсменом» в Криму, фото: "РК"
Мати учасниць дуету ANNA MARIA призначено «омбудсменом» в Кримуhttps://racurs.ua/ua/n130031-maty-duetu-anna-maria-stala-ombudsmenom-v-krymu.htmlРакурс
Лариса Опанасюк, мати учасниць дуету ANNA MARIA (Анна та Марія Опанасюк), стала «омбудсменом» в Криму.
Колишня віце-прем'єр «уряду» анексованої Росією республіки отримала нову посаду. Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Опанасюк вже прийняла присягу. Вона подякувала незаконній владі за довіру.
Я впевнена в плідній співпраці, — заявила вона.
Кандидатуру Опанасюк погодила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Раніше було відправлено у відставку попередню уповноважену з прав людини в Криму Людмилу Лубіну.
В Україні Анна і Марія Опанасюк, діти Лариси Опанасюк, спровокували скандал. Під час нацвідбору до «Євробачення-2019» в інтерв’ю виконавиці розповіли, що «війни в Україні нема», а «Крим втрачено». Вони відмовилися визнавати, що Росія окупувала українську територію. Українське суспільство засудило висловлювання співачок.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що український омбудсмен Людмила Денісова планує відвідати територію тимчасово окупованого Криму разом із Дунею Міятович, комісаром Ради Європи з прав людини. Візит може відбутися у складі місії ОБСЄ або за сприяння інших міжнародних організацій.
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