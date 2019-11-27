Мати учасниць дуету ANNA MARIA стала «омбудсменом» в Криму, фото: "РК"

https://racurs.ua/ua/n130031-maty-duetu-anna-maria-stala-ombudsmenom-v-krymu.html

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Лариса Опанасюк, мати учасниць дуету ANNA MARIA (Анна та Марія Опанасюк), стала «омбудсменом» в Криму.

Колишня віце-прем'єр «уряду» анексованої Росією республіки отримала нову посаду. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Опанасюк вже прийняла присягу. Вона подякувала незаконній владі за довіру.

Я впевнена в плідній співпраці, — заявила вона.

Кандидатуру Опанасюк погодила омбудсмен РФ Тетяна Москалькова. Раніше було відправлено у відставку попередню уповноважену з прав людини в Криму Людмилу Лубіну.

В Україні Анна і Марія Опанасюк, діти Лариси Опанасюк, спровокували скандал. Під час нацвідбору до «Євробачення-2019» в інтерв’ю виконавиці розповіли, що «війни в Україні нема», а «Крим втрачено». Вони відмовилися визнавати, що Росія окупувала українську територію. Українське суспільство засудило висловлювання співачок.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що український омбудсмен Людмила Денісова планує відвідати територію тимчасово окупованого Криму разом із Дунею Міятович, комісаром Ради Європи з прав людини. Візит може відбутися у складі місії ОБСЄ або за сприяння інших міжнародних організацій.