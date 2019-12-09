Цена на газ: выгодно ли подписывать «Контракт на будущее»

Цена на газ: выгодно подписывать "Контракт на будущее", фото — "Конкурент"

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Ракурс

Цена на газ в Украине для частного сектора и промышленности будет одинаковой с 1 января — таковы договоренности с Международным валютным фондом (МВФ). Для того, чтобы повлиять на ценообразование, правительство ввело в ноябре так называемые «страховые цены» на газ или программу «Контракт на будущее».

Эта программа предусматривает, что с 1 января граждане смогут выбирать цену, по которой будут покупать газ для домашнего потребления. Домохозяйство может зафиксировать цену, например, на уровне 6,961 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. В таком случае она не будет зависеть от изменений на рынке.

Такой тариф будет на 7% ниже, чем в первом квартале прошлого года, но выше текущей цены. Потребителям предлагают выбор: застраховать риски или платить ежемесячную цену.

«Ракурс» попытался разобраться, что выгоднее: присоединяться к новой программе правительства или платить по текущим ценам, которые будут устанавливаться на рынке?

Какими будут рыночные цены на газ?

Новый транзитный контракт с российским «Газпромом» не подписан, а именно его судьба имеет определяющее влияние на динамику цен на рынке. Украинский «Нафтогаз» заявлял, что в случае отсутствия транзита с 1 января цены на газ могут вырасти до 12,9 тыс. грн с НДС и это без транспортировки, что существенно превышает предложенную фиксированную цену. Но, если транзит удастся сохранить, «контракты на будущее» с большой долей вероятности принесут убытки потребителям.

Министр энергетики Алексей Оржель заявлял, что в случае подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке газ будет дешевле, — предупредил он.

В Минэкоенерго говорят, что гарантированная цена будет действовать до конца отопительного сезона во всех регионах Украины, однако обеспечение механизма отказа от гарантированной цены зависит от региональных поставщиков газа. Если компания-поставщик не предлагает механизм отказа, то потребитель может сменить поставщика.

Предыдущая инициатива «Нафтогаза» — «Газовый запас» (действовала до 25 сентября) — была доступна не во всех областях, поскольку отдельные газсбыты не согласились сотрудничать с «Нафтогазом».

Как будет действовать предложение правительства

Предложением могут воспользоваться все бытовые потребители и предприятия теплокоммунэнерго. Речь идет и о должниках, и о получателях субсидий.

Те, кто готовы рисковать и покупать газ по ежемесячной цене, с 1 по 20 декабря должны обратиться к газоснабжающей компании в своем регионе и согласовать алгоритм выхода из программы для клиентов.

Если рыночная цена в январе будет ниже, чем гарантированная, потребитель не сможет от нее отказаться, ведь решение об отказе необходимо принять до 20 декабря.

Также не будет возможности в случае роста цен вернуться к квартальной цене, если от нее отказались. Фактически это стоимость страхования от рисков до конца сезона.

После окончания отопительного сезона (с 1 мая 2020 года) Украина намерена отказаться от любых механизмов фиксации цен. В правительстве уверяют, что после этого цены на газ будут полностью рыночными.

Пока же в стране действуют две цены на газ: зафиксированная правительством для населения — 5,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, и для промышленности — 7,7 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС). Цена для промышленности меняется в зависимости от ситуации на газовом рынке.

Влияние переговоров на рынок

Чиновники Министерства энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» уже предупреждали, что в случае достройки газопровода «Северный поток-2» транзит российского газа через Украину полностью прекратиться. Руководитель украинской компании Андрей Коболев заявил, что украинской экономике новый проект «Газпрома» обойдется в 3 млрд долл. в год. Он считает, что газовая директива Евросоюза, которая ограничивает загрузку газопроводов, «вряд ли сработает».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя трехсторонние газовые переговоры Киева, Москвы и Брюсселя, назвал условия Украины относительно транзита газа экономически неприемлемыми. Дедлайн для заключения контракта на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 13 декабря.

На прошлой неделе новый тур переговоров не состоялся и стороны договорились провести его уже после «нормандского» саммита, который ожидается сегодня. Украина настаивает на выплатах долгов «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и готова принять их не денежными средствами, а поставками газа.