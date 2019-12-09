В Киев прилетел самолет с почти миллионом посылок с «черной пятницы», фото: Википедия

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Ракурс

Посылки, которые были заказаны на «черную пятницу», доставлены в Украину.

В аэропорт «Борисполь» прилетел самолет Boeing 747 с почти миллионом посылок. Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook.

Он отметил, что волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции всю неделю будут помогать разбирать «завалы». По его мнению, коллеги в Полтаве, Львове и Одессе из-за перенаправления потоков помогут это сделать эффективно.

Руководитель «Укрпочты» добавил, что компания способна оформлять мелкие пакеты на экспорт изо дня в день, посылки — за 2−3 дня. Сейчас сотрудники организации пытаются сократить сроки оформления посылок, получаемых из других стран. Смелянский поблагодарил коллег за работу.

Горжусь Вами и мне приятно работать с такой командой!, — отметил он в соцсети.

Напомним, в Украины 8 декабря заработала новая таможенная служба. Количество региональных таможен сокращено с 26 до 16. Полномочия таможенных Государственной фискальной службы были прекращены.