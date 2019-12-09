Ракурсhttps://racurs.ua/
В Київ прилетів літак із майже мільйоном посилок з «чорної п'ятниці», фото: Вікіпедія
У Київ прилетів літак із мільйоном посилок для покупців «чорної п’ятниці»https://racurs.ua/ua/n130563-v-kyyiv-pryletiv-litak-iz-mayje-milyonom-posylok-z-chornoyi-p-yatnyci.htmlРакурс
Посилки, які замовлені на «чорну п’ятницю», доставлені в Україну.
В аеропорт «Бориспіль» прилетів літак Boeing 747 з майже мільйоном пакунків. Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.
Він зазначив, що волонтери з центрального офісу і Київської дирекції весь тиждень допомагатимуть розбирати «завали». На його думку, колеги в Полтаві, Львові та Одесі через перенаправлення потоків допоможуть це зробити ефективніше.
Керівник «Укрпошти» додав, що компанія здатна оформляти дрібні пакети на експорт день у день, посилки — за 2−3 дні. Зараз співробітники організації намагаються скоротити терміни оформлення посилок, які отримують з інших країн. Смілянський подякував колегам за роботу.
Пишаюся Вами і мені приємно працювати з такою командою!, — зазначив він у соцмережі.
Нагадаємо, в Україні 8 грудня запрацювала нова митна служба. Кількість регіональних митниць скорочено з 26 до 16. Повноваження митниць Державної фіскальної служби були припинені.
Загрузка...