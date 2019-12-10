Слуги народу. Фото: 2000.ua

https://racurs.ua/ua/n130635-podayte-na-projytok-milyonni-pojertvy-slugy-narodu-otrymuvaly-vid-prodavchyni-ta-kuharya-foto.html

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Мільйонні пожертвування партія «Слуга народу» отримувала від вельми сумнівних меценатів. Лише за третій квартал 2019 року на рахунки партії надійшло близько 100 млн грн благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб.

Журналісти з телепередачі «Наші гроші з Денисом Бігусом» вирішили дізнатися, хто ж насправді фінансує «слуг народу». Підсумками свого розслідування журналісти поділилися у сюжеті.

Було встановлено, що одним з великих меценатів «Слуги народу» є ТОВ «Ярославова реклама», власником якої є 22-річний Ярослав Кузка, що працює кухарем в одному з ресторанів Києва. Ймовірно, що Кузка є успішним бізнесменом, адже його фірма перерахувала на рахунок «Слуги народу» 3,3 млн грн. За адресою реєстрації даної фірми про ТОВ «Ярославова реклама» ніхто не чув.

Ще одна фірма перерахувала «Слузі народу» півмільйона гривень, це ТОВ «Компанія Пром Імпорт». Під такою гучною назвою ховається невеликий приватний підприємець Юліана Куку, яка займається продажем жіночої білизни. У соцмережах Юліана скаржиться на низькі продажі та вельми скромний дохід від бізнесу.

Проте для «слуг народу» продавчиня не пошкодувала велику суму. На запитання журналістів щодо благодійності на користь політичної сили, Куку заявила, що має повне право надавати матеріальну допомогу кому завгодно.

ТОВ «Компанія Пром Імпорт» зареєстрована за формальною адресою, яка використовується ще низкою сумнівних фірм.

Черговим донором «Слуги народу» є фермерське господарство Артема Микулинського «Дари Закарпаття 1979». Фермер надав благодійну допомогу партії у розмірі 3,3 млн грн. Журналістам не важко було встановити, що Микулинський проживає у Херсоні і є фігурантом декількох кримінальних справ.

Органи опіки давно вже намагаються позбавити Микулинського батьківських прав, а його мама зізналася, що чоловік має інвалідність і ніде не працює.