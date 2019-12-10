Глава МВС Арсен Аваков. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n130633-u-surkova-zdaly-nervy-vin-kydav-papery-ta-krychav-avakov-povidomyv-pro-isteryku-delegaciyi-rf.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, розповів про істерику помічника президента Росії Владислава Суркова на переговорах під час «нормандського саміту» в Парижі.

Представники російської делегації під час переговорів поводили себе емоційно та були некомпетентними. Зокрема, нерви здали у Суркова, який почав кричати та кидати документи на стіл, коли українська сторона не хотіла йти на поступки у питанні про розведення сил та засобів. Про це, з посиланням на Авакова, повідомила прес-служба МВС.

У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: «ми так не домовлялися». Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Марїнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкіно, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця. Ми чітко дали зрозуміти, гуманітарні коридори — добре, бо людям треба дати можливість їздити без черг. В Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина, — зазначив Аваков.

Міністр запевнив, що українські правоохоронці готові патрулювати звільнені від бойовиків території Донбасу разом із представниками територіальних громад. Він зазначив, що це можна буде робити у перспективі, коли Україна отримає контроль над державним кордоном та сторони досягнуть всіх домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за підсумками «нормандського саміту» заявив, що розведення військ на Донбасі, якщо воно здійснюватиметься такими ж темпами, як і до цього, триватиме 20 років. Глава держави відзначив, що цей процес можна здійснити за 6−8 років, якщо здійснювати його «швидше і на більших ділянках».