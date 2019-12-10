Глава МВД Арсен Аваков. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n130633-u-surkova-sdali-nervy-on-brosal-bumagi-i-krichal-avakov-soobschil-ob-isterike-delegacii-rf.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, рассказал об истерике помощника президента России Владислава Суркова на переговорах во время «нормандского саммита» в Париже.

Представители российской делегации во время переговоров вели себя эмоционально и были некомпетентными. В частности, нервы сдали у Суркова, который начал кричать и кидать документы на стол, когда украинская сторона не хотела идти на уступки в вопросе о разведении сил и средств. Об этом, со ссылкой на Авакова, сообщила пресс-служба МВД.

У господина Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: «мы так не договаривались». Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы обезопасить Мариуполь? Это чушь. Мы четко дали понять, гуманитарные коридоры — хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина, — отметил Аваков.

Министр заверил, что украинские правоохранители готовы патрулировать освобожденные от боевиков территории Донбасса вместе с представителями территориальных общин. Он отметил, что это можно будет делать в перспективе, когда Украина получит контроль над государственным рубежом и стороны достигнут всех договоренностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что разведение войск на Донбассе, если оно будет осуществляться такими же темпами, как и до этого, будет длиться 20 лет. Глава государства отметил, что этот процесс можно осуществить за 6−8 лет, если осуществлять его «быстрее и на больших участках».