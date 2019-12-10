Владимир Зеленский, фото: BBC.com

https://racurs.ua/n130622-razvedenie-voysk-v-donbasse-mojno-osuschestvit-za-6-8-let-zelenskiy.html

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Разведение войск в Донбассе, если оно будет осуществляться такими же темпами, как и прежде, продлится 20 лет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после вчерашнего «нормандского саммита» в Париже.

За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет, — отметил Зеленский.

По его словам, этот процесс можно осуществить за 6−8 лет, если осуществлять его «быстрее и на больших участках».

Поэтому отметил Зеленский, он предложил в аспекте разведения говорить о гуманитарных вопросах и проводить его пока в «простых точках», исходя из интересов мирных жителей.

Какой-то переход, какой-то мост, просто помочь людям, — отметил президент.

Зеленский также сообщил, что поручил главе Генштаба Руслану Хомчаку подготовить три новых участка для осуществления разведения. Эти участки не должны быть опасными для населения и согласовываться на переговорах Трехсторонней группы в Минске. Завершение этого процесса ожидается к марту.

Атмосфера такая — все хотят развести по всей линии, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время «нормандского саммита» была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе, которое должно начаться до конца года.