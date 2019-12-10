Газовые переговоры. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n130621-gazovye-peregovory-moskvy-i-kieva-sostoyatsya-v-blijayshie-dni-miller.html

Ракурс

Газовые переговоры между Россией и Украиной должны продолжиться в ближайшие дни. Об этом сообщил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер во время недавнего общения с журналистами.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках «нормандского саммита» также обсуждался вопрос транспортировки российского газа в Европу через территорию Украины. По словам президента Украины, вероятность подписания такого контракта между Россией и Украиной очень высокая, сообщает «РБК-Украина».

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко также сказал, что в Париже между сторонами было достигнуто соглашение о продолжении переговорного процесса относительно транзита российского газа в Европу с использованием ГТС Украины.

Витренко добавил, что переговоры могут проходить, как в двухстороннем порядке, так и с привлечением заинтересованных в данном вопросе европейских государств.

Как ранее писал «Ракурс», НАК «Нафтогаз» готов отозвать новые судебные иски против «Газпрома» в случае подписания долгосрочного контракта на транспортировку газа через Украину.