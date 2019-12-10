Газові переговори. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n130621-gazovi-peregovory-moskvy-i-kyieva-vidbudutsya-u-nayblyjchi-dni-miller.html

Ракурс

Газові переговори між Росією і Україною мають продовжитися у найближчі дні. Про це повідомив глава правління «Газпрому» Олексій Міллер під час недавнього спілкування з журналістами.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках «нормандського саміту» також обговорювалося питання транспортування російського газу до Європи через територію України. За словами президента України, ймовірність підписання такого контракту між Росією і Україною дуже висока, повідомляє «РБК-Україна».

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко також сказав, що у Парижі між сторонами було досягнуто згоди про продовження переговорного процесу щодо транзиту російського газу до Європи з використанням ГТС України.

Вітренко додав, що переговори можуть проходити, як у двосторонньому порядку, так і з залученням зацікавлених у даному питанні європейських держав.

Як раніше писав «Ракурс», НАК «Нафтогаз» готовий відкликати нові судові позови проти «Газпрому» у разі підписання довгострокового контракту на транспортування газу через Україну.