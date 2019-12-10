Газовая война с Россией: Гончарук рассказал о дальнейших переговорах, фото: Офис президента

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Украина и Россия продолжат газовые переговоры после 1 января 2020 года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил начало «газовой войны». Об этом он сообщил по итогам встречи в «нормандском формате» между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, о новом контракте стороны не договорились, но этого не должно быть в Париже. По его мнению, в будущем возможна даже «газовая война». Глава правительства заверил, что Украина к этому полностью готова.

Чиновник добавил, что украинские хранилища наполнены, Киев поддерживает Европейский Союз, а газотранспортная система «Северный поток 2» не достроена. Решение Стокгольмского арбитража также имеет важное значение для противостояния с Россией.

Украина будет продолжать настаивать на заключении долгосрочного контракта на транзит газа. Гончарук сообщил, что краткосрочная сделка Киеву не выгодна. Сейчас между сторонами ведутся переговоры о заключении нового договора на транзит газа через украинскую территорию в страны Европейского Союза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате» согласился на погашение долга «Газпрома» газом. Предложение Москвы о возврате 3 млрд долл. ресурсом, по его словам, является компромиссным вариантом.