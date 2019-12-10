Газова війна з Росією: Гончарук розповів про подальші переговори, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130620-gazova-viyna-z-rosiieu-goncharuk-rozpoviv-pro-podalshi-peregovory.html

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Україна і Росія продовжать газові переговори після 1 січня 2020 року.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключив початок «газової війни». Про це він повідомив за підсумками зустрічі у «нормандському форматі» між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, про новий контракт сторони не домовились, але цього не мало бути в Парижі. На його думку, в майбутньому можлива навіть «газова війна». Глава уряду запевнив, що Україна до цього повністю готова.

Чиновник додав, що українські сховища наповнені, Київ підтримує Європейський Союз, а газотранспортна система «Північний потік 2» не добудована. Рішення Стокгольмського арбітражу також має важливе значення для протистояння з Росією.

Україна продовжуватиме наполягати на укладанні довгострокового контракту на транзит газу. Гончарук повідомив, що короткострокова угода Києву не вигідна. Зараз між сторонами тривають переговори про укладання нового договору на транзит газу через українську територію в країни Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володмир Зеленський під час зустрічі у «нормандському форматі» погодився на погашення боргу «Газпрому» газом. Пропозиція Москви щодо повернення 3 млрд дол. ресурсом, за його словами, є компромісним варіантом.