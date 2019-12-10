Володимир Зеленський, фото: BBC.com

https://racurs.ua/ua/n130622-rozvedennya-viysk-na-donbasi-mojna-zdiysnyty-za-6-8-rokiv-zelenskyy-video.html

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Розведення військ на Донбасі, якщо воно здійснюватиметься такими ж темпами, як і до цього, триватиме 20 років.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після вчорашнього «нормандського саміту» в Парижі.

За шість місяців ми розвели три точки, тому я сказав, що якщо ви порахуєте 409 км контактної лінії, то ми будемо розводити 20 років, — наголосив Зеленський.

За його словами, цей процес можна здійснити за 6−8 років, якщо здійснювати його «швидше і на більших ділянках».

Тому зазначив Зеленський, він запропонував в аспекті розведення говорити про гуманітарні питання і проводити його поки в «простих точках», виходячи з інтересів мирних жителів.

Якийсь перехід, якийсь міст, просто допомогти людям, — зазначив президент.

Зеленський також повідомив, що доручив очільнику Генштабу Руслану Хомчаку підготувати три нові ділянки для здійснення розведення. Ці ділянки не повинні бути небезпечними для населення й узгоджуватимуться на переговорах Тристоронньої групи в Мінську. Завершення цього процесу очікується до березня.

Атмосфера така — всі хочуть розвести по всій лінії, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час «нормандського саміту» була досягнута домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі, яке має розпочатися до кінця року.