Слуги народа. Фото: 2000.ua

https://racurs.ua/n130635-podayte-na-propitanie-millionnye-pojertvovaniya-slugi-naroda-poluchali-ot-prodavschicy-i-povara.html

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Миллионные пожертвования партия «Слуга народа» получала от весьма сомнительных меценатов. Лишь за третий квартал 2019 года на счета партии поступило около 100 млн грн благотворительных взносов от физических и юридических лиц.

Журналисты из телепередачи «Наші гроші з Денисом Бігусом» решили узнать, кто же на самом деле финансирует «слуг народа». Результатами своего расследования журналисты поделились в сюжете.

Было установлено, что одним из крупных меценатов «Слуги народа» является ООО «Ярославова реклама», владельцем которой является 22-летний Ярослав Кузка, работающий поваром в одном из ресторанов Киева. Надо полагать, что Кузка успешный бизнесмен, ведь его фирма перечислила на счет «Слуги народа» 3,3 млн грн. По адресу регистрации данной фирмы об ООО «Ярославова реклама» никто не слышал.

Еще одна фирма, перечислившая «Слуге народа» полмиллиона гривен, называется ООО «Компания Пром Импорт». Под таким громким названием скрывается мелкий частный предприниматель Юлиана Куку, которая занимается продажей женского белья. В соцсетях Юлиана жалуется на низкие продажи и весьма скромный доход от бизнеса.

Зато для «слуг народа» продавщица не пожалела крупную сумму. На вопрос журналистов относительно благотворительности в пользу политической силы, Куку заявила, что имеет полное право оказывать материальную помощь кому угодно.

ООО «Компания Пром Импорт» зарегистрирована по формальному адресу, который используют еще ряд сомнительных фирм.

Очередным донором «Слуги народа» является фермерское хозяйство Артема Микулинского «Дары Закарпатья 1979». Фермер оказал благотворительную помощь партии в размере 3,3 млн грн. Журналистам не трудно было установить, что Микулинский проживает в Херсоне и является фигурантом нескольких уголовных дел.

Органы опеки давно уже пытаются лишить Микулинского родительских прав, а его мама призналась, что мужчина имеет инвалидность и нигде не работает.