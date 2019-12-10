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Портнов передал в ГБР заявление о госизмене Порошенко. Фото: delo.ua

Портнов заявил в ГБР о государственной измене Порошенко (ДОКУМЕНТ)

10 дек 2019, 16:45
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Андрей Портнов, бывший заместитель главы Администрации президента времен правления Виктора Януковича, подал в Государственное бюро расследований заявление о возможной государственной измене пятого президента Украины Петра Порошенко.

В заявлении Портнова говорится о том, что лидер «Европейской солидарности» во время своего президентства согласовал с главой РФ Владимиром Путиным и другими лидерами стран «нормандского формата» договоренности о выборах в контролируемых боевиками районах Донбасса раньше, чем передачу Киеву неконтролируемого участка украино-российской границы. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление юриста.

Такие действия Порошенко Портнов считает государственной изменой в пользу Российской Федерации.

Документ: «Страна.ua»

Напомним, в мае Андрей Портнов, утверждал, что Петр Порошенко превышал свои служебные полномочия, когда в ноябре 2018 года отправил украинских моряков в Керченский пролив, где их потом захватили в плен военные РФ.


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