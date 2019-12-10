Против Порошенко открыли еще одно производство. Фото: liga.net

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Дело касается факта возможной государственной измены из-за согласования комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом 10 декабря сообщил бывший первый заместитель руководителя Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов в Telegram.

Он утверждает, что Порошенко договаривался о восстановлении территориальной целостности Украины с представителями ОРДЛО осознавая, что Россия является стороной конфликта.

В ГБР предварительно квалифицировали производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Портнов подал в Государственного бюро расследований заявление о возможной государственной измене Петра Порошенко.

Напомним, глава ГБР Роман Труба заявлял, что вскоре Петр Порошенко получит второе подозрение от Государственного бюро расследований, которое будет касаться незаконного назначения заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.