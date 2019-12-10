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Экомечеть в Великобритании. Фото: twitter.com

В Британии построили экомечеть (ФОТО, ВИДЕО)

10 дек 2019, 18:46
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В Великобритании решили бороться с негативным влиянием на окружающую среду путем создания экологических объектов. Так в Кембридже построили первую экомечеть.

Здание сконструировали из древесины и мрамора. Для питания применили солнечные батареи. Также экомечеть имеет систему для сбора дождевой воды и контейнеры для сортировки отходов, пишет Al Jazeera.

При оформлении здания дизайнеры использовали традиционные исламские и английские орнаменты.

Строить эту мечеть начали еще в 2009 году, а завершили только в этом. Финансирование проекта обеспечили правительства Турции и Катара, а также тысячи людей, неравнодушных к проблемам экологии.

Экомечеть в Великобритании. Фото: twitter.com

Экомечеть в Великобритании. Фото: twitter.com

Ранее сообщалось, что власти Гамбурга ввели необычную инициативу по защите экологии. Они предлагают бесплатно взять байдарку напрокат в обмен на обязательство собрать мусор, который плавает в воде.


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