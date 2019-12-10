Екомечеть у Великій Британії. Фото: twitter.com

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У Великій Британії вирішили боротися зі шкодою навколишньому середовищу шляхом створення екологічних об'єктів. Так у Кембриджі збудували першу екомечеть.

Будівлю сконструювали з деревини та мармуру. Для живлення застосували сонячні батареї. Також екомечеть має систему для збору дощової води і контейнери для сортування відходів, пише Al Jazeera.

Під час оформлення будівлі дизайнери використали традиційні ісламські й англійські орнаменти.

Будувати цю мечеть почали ще в 2009 році, а завершили лише цьогоріч. Фінансування проекту забезпечили уряди Туреччини і Катару, а також тисячі людей, небайдужих до проблем екології.

Раніше повідомлялося, що влада Гамбурга запровадила незвичайну ініціативу для захисту екології. Вона пропонує безкоштовно взяти байдарку напрокат в обмін на зобов’язання зібрати сміття, яке плаває у воді.