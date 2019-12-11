У Канаді випробували електричний літак. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n130661-u-kanadi-vpershe-vyprobuvaly-pryvatnyy-elektrychnyy-litak.html

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У Канаді провели спішне випробування першого приватного літака з електричним двигуном.

Випробували літак DHC-2 De Havilland Beaver з шістьма пасажирами на борту. Повітряна машина була оснащена електродвигуном на літій-іонних батареях, які Harbour Air надала американська компанія magniX. Про це 11 грудня повідомляє ВВС.

За інформацією операторів, це був перший у світі приватний політ авіасудна з електричним приводом, який «знаменує початок третьої ери в авіації — ери електрики».

У компанії вважають, що електрифікація літаків допоможе скоротити викиди вуглекислого газу в авіаційному секторі та сприяти в боротьбі за клімат. Harbour Air планує електрифікувати весь свій парк до 2022 року. Це станеться у тому разі, якщо компанії вдасться отримати сертифікати безпеки й дозволу.

Нагадаємо, у червні NASA випробувало електричний літак X-57 Maxwell. Пілот увімкнув електромотори літака, підключені до аеродромної мережі живлення. В агентстві проведеними випробуваннями залишилися задоволені.