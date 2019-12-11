В Канаде испытали электрический самолет. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/n130661-v-kanade-vpervye-ispytali-chastnyy-elektricheskiy-samolet.html

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В Канаде провели спешное испытание первого частного самолета с электрическим двигателем.

Испытали самолет DHC-2 De Havilland Beaver с шестью пассажирами на борту. Воздушная машина была оснащена электродвигателем на литий-ионных батареях, которые Harbour Air предоставила американская компания magniX. Об этом 11 декабря сообщает ВВС.

По информации операторов, это был первый в мире частный полет авиасудна с электрическим приводом, который «знаменует начало третьей эры в авиации — эры электричества».

В компании считают, что электрификация самолетов поможет сократить выбросы углекислого газа в авиационном секторе и содействие в борьбе за климат. Harbour Air планирует электрифицировать весь свой парк до 2022 года. Это произойдет в том случае, если компании удастся получить сертификаты безопасности и разрешения.

Напомним, в июне NASA испытало электрический самолет X-57 Maxwell. Пилот включил электромоторы самолета, подключенные к аэродромной сети питания. В агентстве проведенными испытаниями остались довольны.