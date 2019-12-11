Пожар в Одессе. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n130660-pojar-v-odesskom-kolledje-tela-pyati-postradavshih-ostautsya-neopoznannymi.html

Ракурс

Пожар в одесском колледже ликвидирован, но сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают поисково-спасательные работы. Пять тел пострадавших, которые были найдены под завалами, до сих пор остаются неопознанными.

По состоянию на 7.00 11 декабря очагов открытого огня не наблюдается. Сотрудники ГСЧС проводят демонтаж конструкций здания, которые находятся в аварийном состоянии. Также не прекращаются поисково-спасательные работы, целью которых является обнаружение возможных жертв пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС уточнили, что за время проведения спасательных работ были обнаружены тела десяти погибших. Пять тел до сих пор не удалось идентифицировать.

Пожар в одесском колледже унес жизни 12 человек. В результате пожара пострадали 30 человек, девять из которых до сих пор находятся в больнице.

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил председателю ГСЧС отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в колледже в Одессе руководство службы области.