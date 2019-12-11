Пожежа в Одесі. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n130660-pojeja-v-odeskomu-koledji-tila-p-yatoh-postrajdalyh-zalyshautsya-nepiznanymy.html

Ракурс

Пожежа в одеському коледжі ліквідована, але співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжують пошуково-рятувальні роботи. Тіла п’ятьох жертв, які були знайдені під завалами, досі залишаються невпізнаними.

Станом на 7.00 11 грудня, осередків відкритого вогню немає. Рятувальники проводять демонтаж конструкцій будівлі, які знаходяться в аварійному стані. Також не припиняються пошуково-рятувальні роботи, метою яких є виявлення можливих жертв пожежі, повідомляє прес-служба ДСНС.

За час проведення рятувальних робіт було виявлено тіла десяти загиблих. Тіла п’ятьох людей досі не вдалося ідентифікувати.

Пожежа в одеському коледжі забрала життя щонайменше 12 людей і ще кілька вважаються зниклими безвісти. Унаслідок пожежі постраждали 30 осіб, дев’ять із яких досі перебувають у лікарні.

Як раніше писав «Ракурс», прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив голові ДСНС відсторонити від виконання обов’язків керівництво служби в області на час розслідування пожежі в коледжі.